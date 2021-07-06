Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке РФ в июне 2021 года

Основой для рейтинга стали опубликованные данные АЕБ за прошлый месяц.

Лидером опубликованного ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке РФ в июне 2021 года остается Лада Гранта, которая была продана в количестве 14 133 штук, что на 23% больше.

Лада Веста стала второй с показателем 11 932 единиц, а этот результат оказался выше прошлогоднего на 41%.

В тройке лидеров оказался кроссовер Hyundai Creta, который также вернул себе звание самого продаваемого кроссовера.

Его объемы продаж составили 7 315 штук (+14%). Hyundai Solaris и KIA Rio оказались на четвертом и пятом месте – 7206 ед. (+89%) и 6 434 ед. (+18%).

Во второй пятерке лидеров расположились:

Volkswagen Polo – 6 080 ед. (+ 22%),

LADA Niva – 5 399 ед. (+28%),

Skoda Rapid – 4 922 ед. (рост в 3,2 раза),

Renault Duster — 4 875 ед. (+91%),

LADA Largus – 3 982 ед.; +18%).