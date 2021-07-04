Опубликован ТОП-5 бюджетных кроссоверов среди иномарок в РФ в июле 2021 года

Цены на автомобили в России неуклонно растут с прошлого года, и уже почти все модель серьезно прибавили в цене, а среди автомобилей Лада и вовсе некоторые комплектации перевалили за 1 млн рублей.

В сегменте кроссоверов также наблюдается серьезное изменение цен, и уже иномарок дешевле миллиона в этом сегменте нет. Эксперты carsweek.ru решили посмотреть, какие кроссоверы среди иномарок являются самыми доступными по состоянию на июль 2021 года.

В целом список остается прежним, но стоимость этих кроссоверов заметно выросла. Так, самым доступным является Renault Duster нового поколения, предлагаемый по цене от 1 004 400 рублей.

Два года назад этот кроссовер можно было купить по цене немного выше, чем 700 тыс. рублей, но тут стоит отметить, что речь идет модели предыдущего поколения.

На втором месте оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 4 с ценником от 1 129 000 рублей. В этом году модель дорожала несколько раз и еще недавно его цена начиналась от 999 тыс. рублей. Третье место оказалось за кроссовером Hyundai Creta.

Модель нового поколения несколько дней назад поступила в продажу в пяти комплектациях по цене от 1 199 000 рублей.

Замыкают ТОП-5 бюджетных кроссоверов среди иномарок в РФ в июле 2021 года Nissan Terrano и Renault Kaptur с ценниками от 1 204 000 и 1 206 000 рублей соответственно.