Некоторые модели LADA уже стоят дороже 1 млн рублей

Недавно глава «АвтоВАЗа» сообщил, что с появлением новых моделей, автомобили LADA войдут в более дорогой ценовой сегмент.

При этом модели российского бренда все также будут относиться к сегменту недорогих. Между тем аналитики «Автостат» решили выяснить, какие автомобили из актуального модельного ряда бренда уже имеют ценники свыше 1 млн рублей.

И оказалось, что отдельные комплектации некоторых моделей уже оценены дороже миллиона. Впрочем, речь идет о флагманских моделях, а именно Vesta и XRAY. У этих автомобилей несколько комплектаций оценены свыше 1 млн рублей.

Например, у седана Веста таких версий три, а у универсала – 6 из 14. У кросс-версии LADA Vesta SW Cross представлено 13 комплектаций, только три из которых имеют стоимость ниже миллиона.

Что касается XRAY Cross, то он имеет 13 комплектаций, из которых семь перешагнули отметку 1 млн. Еще в список попала одна комплектация LADA Largus Cross, которая также успела получить ценник более указанной отметки.