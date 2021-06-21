АВТОВАЗ с 2023 года начнёт выпускать автомобили LADA дороже 1 млн рублей

Новые автомобили от российского автогиганта будут иметь ценники выше 1 млн рублей, о чем рассказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Общаясь на брифинге с журналистами, Николя Мор рассказал, что с 2023 года АВТОВАЗ начнёт выпускать автомобили LADA дороже 1 млн рублей.

То есть модели российского автобренда войдут в более дорогой ценовой сегмент.

Обновление автомобили в модельном ряду будет проходить с 2023 по 2026 год, и в этот период начнется выпуск новых автомобилей, за счет которых LADA выйдет в более высокий ценовой сегмент в сравнении с актуальным модельным рядом.

Тем не менее марка по-рпежнему будет доступным брендом.

«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили на низовом пороге ценового сегмента. Но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти по цене автомобиля намного выше, чем порог в 1 млн рублей», — говорит Николя Мор.

На первом этапе стоимость новой Лады будет достигать 1 млн рублей, а на втором – до 1,2 млн рублей.