Недавно сообщалось, что новый кроссовер начали собирать на российском предприятии а теперь производитель официально сообщил о стоимости и комплектациях новинки.

Так, Hyundai озвучил цены на новое поколение кроссовера Creta для РФ, сообщив, что он будет предлагаться в 5 комплектациях.

В базовом исполнении автомобиль предложат по цене 1 199 000 рублей, тогда как топовая версия получила ценник 1 900 000 рублей. Чуть позже автопроизводитель предложит крососовер в исполнении Smart.

В комплектациях Prime, Classic, Family и Lifestyle нова Creta будет доступна с бензиновым 1,6-литровым двигателем, а среди трансмиссии будет шестискоростная механика или автомат.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Помимо этого, в моторной гамме заявлен двухлитровый двигатель с 6-скоростной автоматической КП.

Двигатель Nu 2.0 MPI можно заказать в комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Напомним, что презентация кроссовера проходила в прошлом месяце.