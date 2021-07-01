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АВТОВАЗ повысил цены на автомобили LADA четвертый раз с начала 2021 года

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В этом российские автомобили дорожали несколько раз, и очередное изменение цен произошло сегодня 1 июля.

АВТОВАЗ повысил цены на автомобили LADA четвертый раз с начала 2021 года, и с первого апреля машины прибавили в цене 10-30 тыс. рублей или 2,4%.

Самая популярная модель LADA Granta теперь имеет ценники на 12-22 тыс. рублей больше в зависимости от типа кузова и комплектации.

Версии седана Vesta продаются на 15-20 тыс. рублей дороже, а универсалы прибавили в цене 20-25 тыс. рублей. Нивы стали дороже т 13 до 30 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ценники регулярно пересматривает не только «АвтоВАЗ», но и ряд других автопроизводителей, представленных в России.

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