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Автомобили LADA подвергались перепродаже чаще остальных в РФ в 2021 году

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Чаще всего в России избавляются от автомобилей марки Lada и Toyota.

Аналитический отдел «Авито Авто» рассказал, в ПТС каких автомобилей записано 4 и более автовладельцев.

В период с января по май текущего года наибольшим спросом пользовались модели отечественного автогиганта и японской компании Toyota.

На долю Lada пришлось 29,18% проданных авто с ПТС, в которых записано более 4 автовладельцев. На втором месте расположилась марка Toyota с долей 5,99%.

Третью строчку замыкает Ford. Если рассматривать рейтинг по моделям, то чаще всего перепродают Lada Priora, ВАЗ-2114 Samara и ВАЗ-211, а среди зарубежных моделей Ford Focus и Volkswagen Passat.

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