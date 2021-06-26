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Дизайн новой Lada Niva будет разработан дизайнером автомобилей Aston Martin

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Разработкой дизайном новых моделей LADA и Dacia с начала осени займется новый дизайнер подразделения.

Как стало известно, с 1 сентября на пост главного дизайнера подразделения заступит Майлз Нюрнбергер, который создавал внешность для автомобилей Aston Martin.

Этот человек присоединился в команду группы Renault, куда входит LADA и Dacia. Его задача разработать дизайн для новинок от этих брендов, в том числе и для нового поколения LADA Niva.

Стоит отметить, что Майлз Нюрнбергер участвовал в разработке первого кроссовера Aston Martin, а также он создал дизайн для единственного экземпляра купе Victor, и облик нескольких прототипов для бренда Lagonda.

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