Раскрыта стоимость нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota готовится начать продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 300 нового поколения на домашнем рынке.

Официально о стоимости автомобиля производитель не объявлял, а источником данных о стоимости модели в Японии стал местный сайт Best Car Web.

На сайте был опубликован прайс-лист, из которого следует, что минимальная стоимость нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 составит 5,1 млн иен, а это около 3,3 млн рублей.

Самая дорогая комплектация автомобиля оценена в 7,7 млн иен, что составляет около 5 млн рублей.

В начальной комплектации внедорожник получил шестицилиндровый 415-сильный двигатель и пятиместный салон.

Самая дорогая модификация носит название GR Sport и отличается от других версий расширенным списком оборудования, элементами во внешности и салоне.

Еще автопроизводитель предлагает дизельные варианты, которые обойдутся на 200 тыс. рублей дороже бензиновых.