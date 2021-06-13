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Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

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Toyota представала свой новое поколение большого рамного внедорожника Land Cruiser. Теперь эта модель будет продаваться с индексом 300.
Новое поколение внедорожника несмотря на внешность является полностью новым автомобилем с огромным количеством электроники новым мотором и облегченной рамой.

Сама рама получила много изменений. Ее изготавливают из новых марок стали, за счет чего рама стала прочнее и легче.

При создании рамы автомобиля применяют лазерную сварку. В основе Land Cruiser 300 лежит самая крупная платформа GA-F, которая относится к архитектуре TNGA, а она в свою очередь является основой всех новых автомобилей марки Toyota.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

Кузов новинки получил большое количество алюминиевых панелей. Из этого металла изготовлены: передние крылья, капот, крыша и пятая дверь.

Новые элементы суммарно на 200 кг легче в сравнении с аналогичными панелями Land Cruiser 200, но современная электроника забрала этот вес, поэтому общая снаряженная масса Land Cruiser 300 незначительно меньше чем прошлое поколение внедорожника.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

В новинке не будет устанавливаться гидропневматическая подвеска с регулировкой высоты кузова.

Вместо нее предложат адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью. Под капотом Land Cruiser 300 будут устанавливать бензиновый или дизельный мотор.

Бензиновый агрегат позаимствован у Lexus LS, а это 3,5-литровый V6 мощностью 415 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Дизельный мотор абсолютно новый – 3.3 турбодизель мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Трансмиссия будет исключительно 10-ступенчатая автоматическая.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации
Японская компания также анонсировала две специальные серии — VX Off-road и 70th Years Anniversary, посвященная 70-летию модели.

Первая является хардкорной модификацией для бездорожья, а вторая получит самый полный набор опционального оборудования.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации
Салон полностью новый с 9 или 12-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, диагональ панели зависит от комплектации.

При этом панель приборов Land Cruiser 300 в компании решили оснастить аналоговыми шкалами с 7-дюймовым цветным экраном по центру.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

В салоне внедорожника есть беспроводная зарядка для смартфонов, четырехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция всех сидений, а также кнопка запуска двигателя с дактилоскопическим датчиком.

Электронные помощники для водителя будут помогать не только в городском потоке и на трассе, но также и на бездорожье.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

Установлена камера кругового обзора, причем передняя камера на бездорожье будет выводить информацию на экран и показывать картинку под передними колесами. Когда появится Land Cruiser 300 на российском рынке пока неизвестно.

Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

toyota Toyota Land Cruiser 300
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