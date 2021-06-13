Компания Toyota представила внедорожник Land Cruiser 300 новой генерации

Toyota представала свой новое поколение большого рамного внедорожника Land Cruiser. Теперь эта модель будет продаваться с индексом 300.

Новое поколение внедорожника несмотря на внешность является полностью новым автомобилем с огромным количеством электроники новым мотором и облегченной рамой.

Сама рама получила много изменений. Ее изготавливают из новых марок стали, за счет чего рама стала прочнее и легче.

При создании рамы автомобиля применяют лазерную сварку. В основе Land Cruiser 300 лежит самая крупная платформа GA-F, которая относится к архитектуре TNGA, а она в свою очередь является основой всех новых автомобилей марки Toyota.

Кузов новинки получил большое количество алюминиевых панелей. Из этого металла изготовлены: передние крылья, капот, крыша и пятая дверь.

Новые элементы суммарно на 200 кг легче в сравнении с аналогичными панелями Land Cruiser 200, но современная электроника забрала этот вес, поэтому общая снаряженная масса Land Cruiser 300 незначительно меньше чем прошлое поколение внедорожника.

В новинке не будет устанавливаться гидропневматическая подвеска с регулировкой высоты кузова.

Вместо нее предложат адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью. Под капотом Land Cruiser 300 будут устанавливать бензиновый или дизельный мотор.

Бензиновый агрегат позаимствован у Lexus LS, а это 3,5-литровый V6 мощностью 415 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Дизельный мотор абсолютно новый – 3.3 турбодизель мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Трансмиссия будет исключительно 10-ступенчатая автоматическая.



Японская компания также анонсировала две специальные серии — VX Off-road и 70th Years Anniversary, посвященная 70-летию модели.

Первая является хардкорной модификацией для бездорожья, а вторая получит самый полный набор опционального оборудования.



Салон полностью новый с 9 или 12-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, диагональ панели зависит от комплектации.

При этом панель приборов Land Cruiser 300 в компании решили оснастить аналоговыми шкалами с 7-дюймовым цветным экраном по центру.

В салоне внедорожника есть беспроводная зарядка для смартфонов, четырехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция всех сидений, а также кнопка запуска двигателя с дактилоскопическим датчиком.

Электронные помощники для водителя будут помогать не только в городском потоке и на трассе, но также и на бездорожье.

Установлена камера кругового обзора, причем передняя камера на бездорожье будет выводить информацию на экран и показывать картинку под передними колесами. Когда появится Land Cruiser 300 на российском рынке пока неизвестно.