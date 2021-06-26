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Новый Toyota Land Cruiser 300 вышел на рынок с атмосферным мотором V6

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В новом поколении внедорожника, представленном компанией недавно, все же будут предлагать атмосферный шестицилиндровый двигатель.

Новый Toyota Land Cruiser 300 с атмосферным мотором V6 вышел на рынок ОАЭ.

На сайте компании в ОАЭ указано, что внедорожник можно заказать в версии с четырехлитровым 1GR-FE, ару которому составляет 6-ступенчатая автоматическая КП.

В сравнении с турбированным V6 3.4, версия с атмосферным мотором обойдется дешевле на 30%. Стоит отметить, что ближневосточный рынок для Land Cruiser 300 является одним из главных.

Что касается мотора, то его мощность составляет 275 л.с. при 385 Нм. Эта силовая установка была создана компанией еще в 2002 году.

toyota Toyota Land Cruiser 300
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