Озвучена дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

Toyota перенесла презентацию пятого поколения Land Cruiser Prado, изначально новое поколение внедорожника должно было появится через год после выхода Toyota Land Cruiser 300.

По данным портала Best Car Web, пятое поколение Land Cruiser Prado будет представлено во второй половине 2023 года, а это на год позже чем автопроизводитель планировал изначально.

Зарубежное издание получило информацию от владельцев японских дилерских центров Toyota.

Предположительно, перенос выхода Land Cruiser Prado связан больше с новой стратегией автопроизводителя.

Ожидается, что Prado сохранит раму лонжеронного типа, станет больше по всем параметрам и получит гибридные модификации помимо версии с дизельным мотором.