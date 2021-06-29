Главная » Новости

Производство новых Defender и Dicsovery приостановлено из-за дефицита чипов

Опубликовано Обновлено

Компания Jaguar Land Rover, как и ряд других автопроизводителей, столкнулась с нехваткой комплектующих для своих автомобилей.
В частности, у компании возникли проблемы с производством внедорожников Defender и Dicsovery на предприятии в словацком городе Нитра.

Их производство было приостановлено по причине нехватки чипов. Это может отразиться и на поставках в Россию. Уже известно, что дилеры увеличивают сроки ожидания машин.

Как долго будут простаивать линии по выпуску этих моделей, не сообщается.

При этом в компании заявили, что в связи с повышенным спросом на их автомобили, они стали тесто сотрудничать с поставщиками и стараются как можно скорее решить проблемы.

Land Rover Defender был признан самым лучшим внедорожником в РФ

Компания Land Rover выпустит внедорожник Defender на водородных топливных элементах

Land Rover
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика