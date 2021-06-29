Производство новых Defender и Dicsovery приостановлено из-за дефицита чипов

Компания Jaguar Land Rover, как и ряд других автопроизводителей, столкнулась с нехваткой комплектующих для своих автомобилей.

В частности, у компании возникли проблемы с производством внедорожников Defender и Dicsovery на предприятии в словацком городе Нитра.

Их производство было приостановлено по причине нехватки чипов. Это может отразиться и на поставках в Россию. Уже известно, что дилеры увеличивают сроки ожидания машин.

Как долго будут простаивать линии по выпуску этих моделей, не сообщается.

При этом в компании заявили, что в связи с повышенным спросом на их автомобили, они стали тесто сотрудничать с поставщиками и стараются как можно скорее решить проблемы.