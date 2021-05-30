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Land Rover Defender был признан самым лучшим внедорожником в РФ

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Звание лучшего автомобиль получил в рамках национальной премии «Топ-5 Авто».

Церемония награждения проходила в Москве. Land Rover Defender был признан лучшим внедорожником в России, который победил в номинации «Большой кроссовер/внедорожник».

Помимо него на звание лучшего претендовали Audi Q7, Cadillac XT6, Hyundai Palisade и Kia Sorento.

Лучшим компактным автомобилем назвали Skoda Octavia, а модели Genesis G80 и Volvo V90 Cross Country победили в номинации «Большой и представительский городской автомобиль».

Лучшим компактным кроссовером стал Renault Kaptur, а Volkswagen Multivan/Transporter победил в категории «Легкий коммерческий автомобиль/пикап».

Также в премии есть категория спорткара года, в которой победителем оказался Porsche 911.

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