Тюнеры Heritage Customs выпустили набор ржавых деталей для нового Land Rover Defender

Новое поколение внедорожника Land Rover Defender от ателье Heritage Customs получил очень необычный набор аксессуаров.

Середин них есть несколько ржавых элементов, которые крепятся на капот и передние крылья.

Специалисты для модели разработали комплект под названием Valiance Rusty Rough. В нем особое внимание привлекли накладки на капот и вентиляционные решётки, расположенные на передних крыльях.

Вместо пластиковых элементов для внедорожника в ателье Heritage Customs предлагают ржавые металлические детали, причем для получения коррозии, изготовленные из метала накладки специально окисляют в соляной ванне до устойчивого появления ржавчины.

После этого детали покрывают специальным составом, чтобы они длительное время сохраняли свой ржавый внешний вид.

По заявлению представителей ателье Heritage Customs, специальное покрытие позволит элементам не терять свою внешность в течение 20 лет.