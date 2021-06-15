Главная » Новости

Компания Land Rover выпустит внедорожник Defender на водородных топливных элементах

Опубликовано Обновлено

Британский автопроизводитель намерен через четыре года прекратить выпускать автомобили с классическими ДВС.

До этого времени компания представит не менее 6 моделей на электрической тяге, и среди них будет водородный внедорожник Land Rover Defender.

До конца года концерн Jaguar Land Rover начнет тестирование «зеленого» внедорожника на водородных топливных элементах.

Подробностей про новую модификацию Defender пока нет. Ранее представители Jaguar Land Rover заявляли, что через 10 лет 60% автомобилей марки Land Rover обеспечат нулевой углеродный след, Jaguar показатель нулевых выбросов к концу десятилетия обеспечит 100%.

Land Rover Land Rover Defender
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика