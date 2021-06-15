Компания Land Rover выпустит внедорожник Defender на водородных топливных элементах

Британский автопроизводитель намерен через четыре года прекратить выпускать автомобили с классическими ДВС.

До этого времени компания представит не менее 6 моделей на электрической тяге, и среди них будет водородный внедорожник Land Rover Defender.

До конца года концерн Jaguar Land Rover начнет тестирование «зеленого» внедорожника на водородных топливных элементах.

Подробностей про новую модификацию Defender пока нет. Ранее представители Jaguar Land Rover заявляли, что через 10 лет 60% автомобилей марки Land Rover обеспечат нулевой углеродный след, Jaguar показатель нулевых выбросов к концу десятилетия обеспечит 100%.