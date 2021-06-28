Главная » Новости

Tesla отправит на сервис в Китае 285 тысяч электрокаров Model Y и Model 3

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Американская компания на территории КНР проведет отзывную кампанию, в рамках которой сервисными стали 285 тыс. электромобилей.

Как стало известно, в электрокарах Tesla Model Y и Model 3, проданных в Китае, есть проблемы  круиз-контролем.

О неисправности сообщил институт дорожной безопасности страны. Как оказалось, проблема есть не только в машинах, собранных в Китае, но и привезенных из США.

Уже были зафиксированы случаи, когда происходило резкое ускорение автомобилей после активации круиз-контроля, причем его активация происходит самопроизвольно.

В компании уже извинились за проблему и пообещали исправить ошибку, причем для этого необязательно посещать сервисный центр.

Для исправления ошибки достаточно будет обновить ПО по «воздуху», его выпустят в ближайшее время.

Российская Caviar представила Tesla Model S с позолотой за 22,3 миллиона рублей

Tesla Model 3 становится все популярнее в качестве такси в Нью-Йорке

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика