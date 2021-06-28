Tesla отправит на сервис в Китае 285 тысяч электрокаров Model Y и Model 3

Американская компания на территории КНР проведет отзывную кампанию, в рамках которой сервисными стали 285 тыс. электромобилей.

Как стало известно, в электрокарах Tesla Model Y и Model 3, проданных в Китае, есть проблемы круиз-контролем.

О неисправности сообщил институт дорожной безопасности страны. Как оказалось, проблема есть не только в машинах, собранных в Китае, но и привезенных из США.

Уже были зафиксированы случаи, когда происходило резкое ускорение автомобилей после активации круиз-контроля, причем его активация происходит самопроизвольно.

В компании уже извинились за проблему и пообещали исправить ошибку, причем для этого необязательно посещать сервисный центр.

Для исправления ошибки достаточно будет обновить ПО по «воздуху», его выпустят в ближайшее время.