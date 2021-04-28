Российская Caviar представила Tesla Model S с позолотой за 22,3 миллиона рублей

Известная своими люксовыми смартфонами компания Caviar показала роскошную версию электрокара Tesla Model S.

Caviar показала новую серию под названием Excellence, в которую вошел смартфон iPhone и Tesla Model S с элементами покрытыми золотом.

Для костомизации в компании Caviar выбрали Tesla Model S в комплектации Plaid, где установлено три электрических мотора общей мощностью 1100 л.с.

Такая версия седана способна до «первой» сотни разгонятся за 2 сек. Максимальная скорость электрокара составляет 320 км/ч. Заявлено, что на одном заряде Model S Plaid способна проехать до 837 километров

«Позолоченных» Tesla Model S планируется выпустить 99 экземпляров. Стоимость автомобиля составит 299 тыс. долларов, что в пересчете около 22,3 млн рублей.