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Tesla Model 3 становится все популярнее в качестве такси в Нью-Йорке

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Электромобиль Tesla Model 3, как и доступный кроссовер американской марки, являются самыми востребованными на рынке, но как выяснилось, они набирают популярность и в таксопарках.
Как выяснилось, Tesla Model 3 становится все популярнее в качестве такси в Нью-Йорке.

Эта модель еще в конце 2019 года получила одобрение со стороны комиссии New York City Taxi and Limousine Commission (TLC), позволяющее использовать ее в качестве такси.

В результате за год электромобиль стал популярным в такси и его все чаще можно встретить в таксопарке оператора United Taxi Management NY.

Последний для Tesla Model 3 даже построил собственную зарядную станцию. Еще этот электрокар присутствует в таксопарках операторов Columbus Yellow Cab и Green Cab Madison.

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