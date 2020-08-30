Возможно новинка окажется просто доступной версий седана Model 3, но не исключено, ею окажется новая модель, созданная на платформе этого электрокара.

О том, что Илон Маск хочет выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3 сообщили журналисты Insideevs, ссылаясь на слова главы американской компании.

Подробности о проекте не раскрывают, при этом Маск заявил, что в модельном ряду бренда должны появится доступные электрокары, которые смогут приобрести все категории граждан.

То есть Илон Маск признает, что его компания выпускает недостаточно доступные электромобили.