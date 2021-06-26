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В модельном ряду компания Jaguar оставит только один кроссовер

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Пока же в модельной линейке британской марки присутствует три кроссовера, два из которых отправятся в отставку.

Как рассказали в компании, в модельном ряду решено оставить только один кроссовер и это I-Pace.

F-Pace и E-Pace продолжат выпускать до конца их жизненного цикла, после чего они будут сняты с производства.

В результате остается только один электрокар I-Pace, но заявлено, что его преемник будет разработан с нуля.

К 2025 году автопроизводитель намерен выпускать только электрифицированные модели, а еще через пять лет марка будет представлена только электрокарами.

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