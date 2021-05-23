Кроссовер Jaguar E-Pace получил в РФ новую спецверсию R-Dynamic Black

В России начали принимать заказы на премиальный кроссовер Jaguar E-Pace в особом исполнении R-Dynamic Black.

Эта специальная версия доступна по цене от 4 572 000 рублей. За такую сумму клиент получит британский кроссовер с элементами черного цвета, 19-дюймовыми колесными дисками и панорамную крышу.

В E-Pace R-Dynamic Black в салоне установлена мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном и виртуальная панель приборов с 12-дюймовым дисплеем.

Jaguar E-Pace R-Dynamic Black предлагается только с 2,0-литровым бензиновым или дизельным мотором мощностью 249 и 199 л.с. соответственно. Трансмиссия доступна только 9-ступенчатая автоматическая с системой полного привода.