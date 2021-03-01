Дилеры Jaguar в РФ начали прием заказов на обновленный кроссовер E-Pace

Обновленная версия Jaguar E-Pace добралась до российского рынка, которую уже можно заказать по цене от 3 821 000 рублей.

Обновление модели произошло в прошлом году. В E-Pace изменили оптику, переработали салон и установили увеличенный экран мультимедийной системы. Также произошли изменения в моторной гамме.

В РФ Jaguar E-Pace лишился трех моторов, и теперь он предлагается с0 199, 200 и 249-сильными агрегатами.

Первый является турбодизелем, а остальные два это бензиновые двигатели. Не зависимо от силового агрегата доступна только автоматическая девятидиапазонная трансмиссия с системой полного привода. Гибридные версии Jaguar E-Pace до российского рынка не добрались.

Отказ от базовых версий кроссовера со 150-сильным агрегатом в России привел к подорожанию E-Pace.

Если ранее модель можно было заказать от 2 901 00 рублей, то теперь рестайлинговая версия стартует от 3 821 000 рублей.

Обновленный Jaguar E-Pace теперь даже в базовой конфигурации продается с кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, медиасистемой Pivi Pro и камерой кругового обзора.

В более дорогих версиях уже установлена адаптивная оптика, 19-дюймовый диски и электропривод двери багажника. Самая дорогая комплектация кроссовера в России доступна по цене от 4 431 000 рублей.

В ней уже есть дорогая отделка салона из премиальной кожи и цифровая панель приборов. «Живые» продажи обновленного Jaguar E-Pace стартуют в начале лета.