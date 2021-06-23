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ИИ предсказал лидерство электромобилей на авторынке уже к 2033 году

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Средства прогнозирования на базе ИИ использовала консалтинговая компания Ernst & Young (EY), которая на основе имеющихся данных по продажам решила выяснить, когда электрокары станут популярнее авто с традиционными моторами.
ИИ предсказал лидерство электромобилей на авторынке уже к 2033 году. То есть через 12 лет такие машины будут пользоваться высоким спросом, причем в первую очередь на таких рынках как Китая, Европа и США.

Кроме этого, искусственный интеллект предрек 1% машин ДВС от общего объёма продаж на рынке к 2045 году.

Ранее предполагалось, что лидерство электромобилей на авторынке будет на пять лет позже.

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