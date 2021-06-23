В этом году российские автомобили Лада получали новые ценники три раза, а с 1 июля грядет очередное изменение цен в большую сторону.

Как сообщил портал «Лада.онлайн» со ссылкой на одного из дилеров компании, АВТОВАЗ перепишет цены на автомобили LADA в четвертый раз в 2021 году, причем отмечается, что прайсы пересмотрят для всех автомобилей в модельном ряду.

По предварительным данным, Гранта прибавит в цене 12 тыс. рублей, а Веста – 15 тыс. рублей.

Универсал Ларгус с 1 июля начнут продавать по цене больше на 3 тыс. рублей, а кроссовер XRay станет дороже на 20 тыс. рублей. Затронет изменение и внедорожники Niva.