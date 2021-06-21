В прошлом месяце россияне купили в десять раз больше автомобилей с полностью электрической установкой в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Российский рынок новых электромобилей вырос в 10 раз в мае 2021 года, когда объёмы продаж составили 148 экземпляров против 15 годом ранее.

60% от общего объёма продаж пришлом на модели Porsche Taycan и Audi e-tron. Эти модели являются лидерами в сегменте с показателем 51 и 38 реализованных штук.

Tesla Model 3 (20 шт.) стала третьей, а в первую пятерку самых продаваемых электрокаров еще вошли Jaguar I-Pace (19 шт.), Tesla Model X (5 ед.) и Tesla Model Y (5 ед.).

Еще в России было продано четыре Nissan Leaf, по два Chevrolet Bolt и KIA Niro, а также по одному JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.