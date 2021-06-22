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Самый дешевый кроссовер Skoda станет доступен для заказа в Индии с 28 июня

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Чешская марка свой новый кроссовер презентовала еще в марте этого года, а недавно сообщалось о старте серийного производства.

Теперь в компании сообщили, что самый дешевый кроссовер Skoda станет доступен для заказа в Индии с 28 июня. Новинку будут предлагать по цене от 13,5 тыс. долларов.

Модель в первую очередь создавалась для индийского рынка, но не исключено, что его продажи начнут и в других странах.

Напомним, что основой для кроссовера стала платформа от Skoda Kamiq образца 2019 года, а его дизайн выполнили в стиле прототипа Vision In, представленного год назад.

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