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Skoda начала в Индии производство кроссовера Kushaq

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Skoda в Индии на заводе в городе Шакан приступила к выпуску своего самого маленького в модельном ряду кроссовера.

Skoda Kushaq длиной всего 4,2 метра разработан на базе кроссовера Volkswagen Taigun, последний в свою очередь является праворульной версией T-Cross.

Чешская модель в Индии была представлена в марте 2021 года. Она полностью адаптирована для индийского рынка, но по слухам в будущем модель станет глобальной.

В основе Skoda Kushaq лежит модульная платформа MQB-A0. В Индии «паркетник» предлагается с литровым и полуторалитровым ДВС мощностью 110 и 150 л.с. соответственно.

Трансмиссия предлагается механическая, автоматическая и роботизированная. Привод у Kushaq исключительно передний. На индийском рынке Skoda Kushaq стоит от 1,0 до 1,6 млн рублей.

skoda Skoda Kushaq
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