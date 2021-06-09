Skoda начала в Индии производство кроссовера Kushaq

Skoda в Индии на заводе в городе Шакан приступила к выпуску своего самого маленького в модельном ряду кроссовера.

Skoda Kushaq длиной всего 4,2 метра разработан на базе кроссовера Volkswagen Taigun, последний в свою очередь является праворульной версией T-Cross.

Чешская модель в Индии была представлена в марте 2021 года. Она полностью адаптирована для индийского рынка, но по слухам в будущем модель станет глобальной.

В основе Skoda Kushaq лежит модульная платформа MQB-A0. В Индии «паркетник» предлагается с литровым и полуторалитровым ДВС мощностью 110 и 150 л.с. соответственно.

Трансмиссия предлагается механическая, автоматическая и роботизированная. Привод у Kushaq исключительно передний. На индийском рынке Skoda Kushaq стоит от 1,0 до 1,6 млн рублей.