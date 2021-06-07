До официальной презентации одной из самых ожидаемых новинок остается пару дней, и в японской компании все больше публикуют тизеров, подогревая интерес к модели Land Cruiser нового поколения.

Как ожидается, автомобиль будет представлен с индексом 300 в названии.

Его дебют состоится уже 9 июня, а пока Toyota опубликовала еще два видеотизера с новым внедорожником Land Cruiser 300.

Никакие официальные подробности о модели не раскрывают, в том числе и в тизерных роликах. В них показали переднюю оптику и задние фонари.