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Toyota опубликовала еще два видеотизера с новым внедорожником Land Cruiser 300

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До официальной презентации одной из самых ожидаемых новинок остается пару дней, и в японской компании все больше публикуют тизеров, подогревая интерес к модели Land Cruiser нового поколения.

Как ожидается, автомобиль будет представлен с индексом 300 в названии.

Его дебют состоится уже 9 июня, а пока Toyota опубликовала еще два видеотизера с новым внедорожником Land Cruiser 300.

Никакие официальные подробности о модели не раскрывают, в том числе и в тизерных роликах. В них показали переднюю оптику и задние фонари.

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