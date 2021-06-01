Toyota Land Cruiser Prado получил в РФ специальную версию 70th Anniversary

Компания Toyota представила и начала прием заказов в России на новую версию своего внедорожника Land Cruiser Prado, которая создана в честь 70-летиия автомобиля.

Такая же спецверсия дебютировала и на японском рынке, но в РФ она получила меньше отличий. Внедорожник в новом исполнении отличается шильдиками и надписями с указанием принадлежности к спецверсии, а также у автомобиля появились колесные диски на 19 дюймов с уникальным дизайном.

Опции у Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary такие же, как и в комплектации «Элеганс Плюс».

Оценили юбилейную модификацию в 4 748 000 рублей за вариант с дизельным 2,8-литровым ДВС. С бензиновой 249-сильной установкой новинка обойдется в 4 729 000 рублей.

То есть вариант 70th Anniversary обойдется на 263 000 рублей дороже, чем обычный внедорожник в комплектации «Элеганс Плюс».