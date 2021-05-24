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Опубликованы первые снимки интерьера внедорожника Toyota Land Cruiser 300

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Пока в компании Toyota не торопятся раскрывать подробности про новое поколение внедорожника, за нее это делают фотошпионы, которые замечают тестовые прототипы.

Так, ранее уже было немало фотографий с внешностью Toyota Land Cruiser 300, а недавно появились и первые фото интерьера внедорожника.

На снимке можно увидеть новый руль, «парящий» дисплей мультимедийной системы, клавиши управления климатом, кнопки мультимедиа, а также дисковод.

Еще у внедорожника на спинках передних сидений будут установлены планшеты. Напомним, что ранее уже рассекречивали и некоторые технических характеристики новинки, дебют которой ожидается в начале лета.

 

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Публикация от LC300 لاندكروزر 2022 (@300.lc)

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