Презентация автомобиля ожидается 31 мая или 1 июня, а пока раскрыты некоторые технические характеристики и предварительная дата старта продаж.

Как выяснили зарубежные источники, продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 стартуют в августе 2021 года на внутреннем для компании рынке.

Позднее автомобиль появится и в других странах. Согласно последним данным, новое поколение Toyota Land Cruiser 300 будет создано на платформе TNGA-F.

Эта же тележка будет использоваться и пикапе Tundra следующей генерации. У внедорожника будет рамная конструкция, постоянный полный привод и неразрезной задний мост. В моторной гамме будет 3,5 и 3,3-литровый ДВС.

Первый будет оснащен двумя турбинами и получит отдачу 415 л.с. при 650 Нм крутящего момента. Вторым будет дизельный агрегат мощностью 309 л.с. при 700 Нм.

В качестве трансмиссии предложат только 1-скоростной автомат. В салоне внедорожника новой генерации установят большой сенсорный экран мультимедийной системы, а также цифровую панель приборов.

Также стоит ожидать в модели множество современных систем безопасности и помощи водителю.