Рестайлинг Lada XRAY заменят выпуском специальных серий

Еще в прошлом году Lada XRAY должен был появиться в обновленной версии, но позднее выяснилось, что рестайлинг для модели делать не будут.

Тогда объяснили это тем, что дизайн автомобиля является актуальным, поэтому никакого обновления не планируется.

При этом проекты выпуска специальных версий типа Instinct и Black оказался успешным, поэтому подогревать интерес к модели будут как раз выпуском специальных версий.

Об этом в общении с журналистами «За рулем» рассказал директор проекта «Семейство автомобилей Lada XRAY» Олег Груненков.