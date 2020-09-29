«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

Отечественный хэтчбек появился в продаже в «молодежной» версии, в которой будет доступны новые опции, включая «Яндекс.Авто».

Российский автогигант «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Xray в новой версии Club, которая была оценена в 789 900 рублей.

За эти предлагается хэтчбек на базе комплектации Comfort, дополненной пакетом Multimedia, в котором помимо «Яндекс.Авто» будет доступна еще и камера заднего вида.

Внешне такой автомобиль будет отличаться черными корпусами боковых зеркал, глубокой тонировкой, колесным дисками «Феникс» на 16 дюймов, а также логотипами Club.

В списке оснащенности модели еще стоит отметить наличие климат-контроля, датчиков света и дождя, парктроника, обивки сидений с вышивкой с указанием версии, а также обогрев ветрового стекла.

Отдельно отмечается, что для специальной версии предложат 6 месяцев интернета и подписки на «Яндекс.Музыку».