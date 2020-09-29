Главная » Новости

«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Отечественный хэтчбек появился в продаже в «молодежной» версии, в которой будет доступны новые опции, включая «Яндекс.Авто».
Российский автогигант «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Xray в новой версии Club, которая была оценена в 789 900 рублей.

За эти предлагается хэтчбек на базе комплектации Comfort, дополненной пакетом Multimedia, в котором помимо «Яндекс.Авто» будет доступна еще и камера заднего вида.

Внешне такой автомобиль будет отличаться черными корпусами боковых зеркал, глубокой тонировкой, колесным дисками «Феникс» на 16 дюймов, а также логотипами Club.

В списке оснащенности модели еще стоит отметить наличие климат-контроля, датчиков света и дождя, парктроника, обивки сидений с вышивкой с указанием версии, а также обогрев ветрового стекла.

Отдельно отмечается, что для специальной версии предложат 6 месяцев интернета и подписки на «Яндекс.Музыку».

«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

lada Lada Xray
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика