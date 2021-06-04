Китайская компания пересмотрела стоимость двух своих моделей, а именно кроссоверов Atlas и Coolray.

Эти автомобили являются самыми востребованными среди моделей марки. Geely повысила стоимость двух кроссоверов в России на 15-20 тысяч рублей.

Так, Atlas теперь продается по цене от 1 394 990 до 1 924 990 рублей. Его, напомним, предлагают в десяти комплектациях с тремя силовыми установками.

Кроссовер Coolray представлен на рынке в трех комплектациях и теперь его стоимость варьируется от 1 359 990 до 1 679 990 рублей.