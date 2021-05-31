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Новый кроссовер от Geely, который появится в РФ, собрал 10 тысяч предзаказов за 48 часов

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Geely за двое суток приняла 10 тыс. заявок на новый флагманский кроссовер Xingyue L. Об этом китайский автопроизводитель написал в социальной сети WeChat.
Больше всего заявок было принято на полноприводную версию кроссовера с 238-сильным ДВС объёмом 2,0-литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такая модификация является топовой, и на ней остановило свой выбор 35% заказчиков.

Второе место по популярности оказалось у версии с 2,0-литровым агрегатом с 218-сильной отдачей и роботизированной коробкой.

Такая версия является переднеприводной. Меньше всего заказали комплектацию с полным приводом и 218-сильным двигателем.

Geely Xingyue L в Китае по предварительному заказу предлагают по цене от 148 тыс. юаней, что в пересчете составляет 1,7 млн рублей. Самая дорогая версия оценивается в 2,15 млн рублей.

В РФ Xingyue L появится в следующем году, но скорее всего модель поступит в продажу под другим названием.

Новый кроссовер от Geely, который появится в РФ, собрал 10 тысяч предзаказов за 48 часов

geely Geely Xingyue L
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