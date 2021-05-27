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Geely возобновила продажи хэтчбека Geely GS на российском рынке

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Geely в апреле прекратила продажи высокого хэтчбека GS, но теперь модель снова появилась в прайсах китайского производителя, однако уже по более высокой цене.
Стоимость Geely GS теперь составляет от 1 319 990 рублей, что на 220 тыс. рублей дороже чем ранее.
До исчезновения модели ее стоимость составляла от 1 099 990 рублей.

Как прокомментировали в компании, из-за пандемии наблюдался дефицит некоторых комплектующих для GS, новые версии на нашем рынке появились благодаря выделенному объёму с другого рынка.

Geely GS продаются с 1,8-литровым 133-сильным мотором и «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее хэтчбек можно было купить с шестиступенчатой механикой, но теперь такой версии нет в прайсе.

geely Geely GS
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