Mazda отзывает в РФ кроссоверы Mazda CX-30 2019-2020 годов выпуска

В автомобилях выявили проблемы с электроприводом багажной двери, в связи с чем была объявлена отзывная кампания.

Mazda отзывает в РФ кроссоверы Mazda CX-30, выпущенные в период с 25 апреля 2019 года по 27 августа 2020 года, сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится об отзыве 113 экземпляров кроссовера, в которых требуется проверка партий изготовления электроприводов двери багажного отделения с обеих сторон и перепрограммирование модуля управления электроприводами.

При необходимости электропривод двери заменят. Все работы для владельцев отзывных машин будут бесплатными.