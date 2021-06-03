Mercedes-Benz отправляет на сервис в России 171 автомобиль

Росстандарт 3 июня сообщил о двух отзывных кампаниях, в рамках которых на сервис будут отправлены автомобили немецкой марки Mercedes-Benz.

В рамках первого отзыва на сервис отправят 110 автомобилей C-Класса (тип 203), CLK (тип 209), E-Класса (тип 211) и CLS (тип 219). Отзывными стали модели, проданные в стране в период с 2006 по 2008 годы.

В них требуется проведение проверки клеевого соединения стеклянной крышки люка.

При необходимости будет произведена замена сдвижного люка. Второй отзыв затрагивает модель Mercedes-Benz GLB в количестве 61 экземпляр. В этом случае проблемы есть в моделях, которые были проданы в РФ в период с 2019 по 2021 годы.

Причиной отзыва названа облицовка передних колесных арок, которая могла быть закреплена не в соответствии с предписаниями.

На всех транспортных средствах будет проводиться проверка крепления облицовок передних колесных арок и при необходимости корректная установка их. Все работы в рамках отзыва будут проведены бесплатно для автомобилистов.