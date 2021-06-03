Audi Q3 и Q3 Sportback 2021 года выпуска отзывают в России

Росстандарт проинформировал об отзыве, затрагивающем автомобили немецкой марки, выпущенные в этом году.

В общей сложности на сервис будет отправлено 143 автомобиля моделей Audi Q3 и Q3 Sportback. Причиной отзыва в сообщении ведомства указали:

«На автомобилях Audi Q3 и Q3 Sportback, выпущенных в определенный период, может быть нарушена работа механизма сматывания ремня безопасности правого переднего сиденья. У поставщика возникли отклонения в процессе производства устройства сматывания ремня. В некоторых ситуациях может не сработать блокировка ремня безопасности при резком торможении или опрокидывании автомобиля вбок. Преднатяжитель ремня безопасности и инерционная блокировка ремня безопасности при этом работают исправно».

При необходимости в автомобилях произведут замену ремня безопасности. Все работы в рамках отзыва проведут за счет компании.