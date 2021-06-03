В прошлом месяце автомобили российской марки также продавались в несколько раз лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хороший рост продаж автомобили продемонстрировали и в апреле, что обусловлено никой базой 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Продажи автомобилей LADA в России выросли в 2,5 раза в мае 2021 года, когда объёмы составили 38 384 единицы.

За период с начала года объемы реализации составили 160 123 экземпляра, а это на 53% лучше результата прошлого года.

LADA Granta в мае осталась самым продаваемым автомобилем с показателем 12 829 шт., что в 2,2 раза больше. Веста стала второй с показателем 10 050 ед., а это выше показателей мая 2020 года в 2,2 раза.

LADA Largus стал третьим самым продаваемым авто бренда. Россияне купили 6 357 авто этой модели, что в 2,5 раза выше.