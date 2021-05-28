Россияне назвали владельцев BMW и Lada самыми агрессивными водителями

Специалисты «Авто.ру» провели исследование, в ходе которого стало известно, владельцы каких автомобилей чаще всего ведут себя на дорогах агрессивно.

Проведя опрос, портал выяснил, что владельцы BMW и Lada являются самыми агрессивными водителями.

Так, половина респондентов заявила, что в целом агрессивными являются водители немецких марок, при этом самыми неаккуратными являются автомобилисты на российских автомобилях.

Среди марок авто с агрессивными водителями назвали BMW, так считают 53% опрошенных. Еще были упомянуты владельцы Toyota, а именно Camry и Land Cruiser.

А вот самыми аккуратными россияне назвали автомобилистов на автомобилях шведских марок (27,7% респондентов).

На втором и третьем месте тут оказались владельцы французских и японских машин. Что касается автомобилей Лада, то 17,6% россиян заявили, что их владельцы самые неаккуратные водители.