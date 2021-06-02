Toyota Corolla Cross получил полный привод перед дебютом в США

Впервые новый Toyota Corolla Cross был представлен на рынке Таиланда, но постепенно компания выводила модель на новые рынки, и теперь очередь дошла и до американского авторынка.

Пока продажи Toyota Corolla Cross в США не стартовали, но компания уже активно к этому готовится, и более того, кроссовер начнут собирать на предприятии в штате Алабама, причем модель станет первой среди авто марки, собираемой на СП Mazda Toyota Manufacturing.

Новое предприятие строят с 2018 года и там планируется выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год.

Недавно выяснилось, что Corolla Cross на американском рынке будут продавать в полноприводной модификации, тогда как на других рынках он имеет привод только на одну ось. Это и будет главное отличие американской версии от других.

Моторная гамма будет представлена только одним двухлитровым двигателем Dynamic Force. Его мощность, работая в паре с вариатором Direct Shift, составит 171 л.с.

Между тем ранее внешность Toyota Corolla Cross была запатентована в России.