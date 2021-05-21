Toyota сертифицировала в России новый кроссовер Corolla Cross

Toyota в России запатентовал новый кроссовер, созданный на базе нового поколения Corolla.

Запатентованная в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности модель называется Corolla Cross.

Впервые она была показана в Таиланде. Автомобиль создан на платформе TNGA. Длина кроссовера составляет 4460 мм, размер колесной базы равен 2640 мм.

Для Corolla Cross доступен классический 1,8-литровый 140-сильный агрегат и гибридная силовая установка на базе 100-сильного мотора.

Стоит отметить, что оформление патентов на Corolla Cross еще не означает, что кроссовер появится в России.

Сейчас его продают в Юго-Восточной Азии и Южной Америки, а в 2021 году модель доберется до Индии, США и Австралии.