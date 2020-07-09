Toyota презентовала новый кроссовер Toyota Corolla Cross

Японская компания провела показ нового кроссовера, который получил название Corolla Cross и впервые появится на рынке Таиланда.

Планирует ли компания поставки этого автомобиля на российский авторынок пока неизвестно.

В модельном ряду Toyota презентованный новый кроссовер Toyota Corolla Cross окажется между автомобилями Yaris Cross и RAV4.

У новинки имеется свой оригинальный дизайн, выполненный в фирменной стилистике, а в его салоне особенностью стал регулируемый наклон спинки задних сидений.

Что касается линейки двигателей, то тут анонсированы пока две установки. В базовой комплектации будет предлагаться 1,8-литровый бензиновый ДВС. Его мощность, работая в паре с вариатором, составит 140 лошадиных сил.

Второй установкой будет гибрид, в основе которого будет такого же объёма ДВС и электродвигатель. Суммарная отдача установки составит 122 л.с.

В этих версиях кроссовер будет только переднеприводным. Возможно в дальнейшем у новинки появятся и другие установки, но пока об этом не сообщается.

О стоимости и комплектациях модели информации нет. Известно, что подготовку к производству Toyota Corolla Cross уже начали в Таиланде. Автомобиль будет глобальным, но появится ли он в России неизвестно.