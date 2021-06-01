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АвтоВАЗ приостанавливает сборку автомобилей из-за нехватки комплектующих

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Как стало известно российским журналистам, российский автогигант остановит производство нескольких моделей на несколько дней.

В частности, корреспонденты «ТАСС» сообщили, что АвтоВАЗ приостанавливает сборку большинства автомобилей из-за нехватки комплектующих.

Например, 2 и 3 июня приостановят конвейер Lada Granta. Отмечается, что выпуск приостановят на двух линиях, выпускающих автомобили на платформе B0 и Granta.

О нехватке каких комплектующих идет речь, не сообщается. В свою очередь в компании сообщили, что простой никак не отразится на наличии автомобилей в автосалонах.

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