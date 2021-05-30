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Продажи новых люксовых машин в РФ выросли впервые за последние 7 месяцев

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Это выяснили аналитики из «Автостат», опубликовав статистику по продажам новых люксовых машин за апрель.

Специалисты отметили рост продаж новых люксовых машин, который в апреле наблюдался впервые за последние семь месяцев, а точнее с октября прошлого года.

В прошлом месяце россияне купили 123 люксовых авто, что на 86% превышает результат апреля 2020 года.

При этом в отчетный период не было реализовано ни одного автомобиля марки Maserati, а лидером по продажам является Bentley (54 ед.).

Автомобили Rolls-Royce стали вторыми с результатом 36 шт., в тройку вошли модели Mercedes-Benz Maybach S-Class (15 шт.: +67%).

Еще россияне в апреле купили 7 ед. Lamborghini (-13%), 6 – Ferrari (+20%) и 5 – Aston Martin (рост в 5 раз).

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