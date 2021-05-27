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Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов

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Компания Rolls-Royce создала специальное подразделение, которое будет выпускать эксклюзивные автомобили.
Новое подразделение британской марки получило название Coachbuild. В его обязанности войдёт создание особых и неповторимых моделей в уникальном кузове.

Первым детищем Coachbuild стал кабриолет Boat Tail, который возможно станет самым дорогим автомобилем в мире.

Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов

Длина новинки составляет 5,9 метра, причем при ее создании разработчики вдохновлялись современными скоростными яхтами.

Это особо заметно в задней части кабриолета. В основе люксового кабриолета лежит платформа Architecture of Luxury, ее также использовали в новом поколении Phantom.

Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов

Rolls-Royce Boat Tail получил 6,75-литровый V12 с двумя турбинами, но его мощность не раскрывается. Такой силовой агрегат устанавливается в Phantom, где ДВС выдаёт 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Кабриолет получил 2 тыс. уникальных деталей и элементы кузова, которые созданы и выкрашены вручную. Первым заказчиком Rolls-Royce Boat Tail стал клиент из Великобритании.

Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов Rolls-Royce создал кабриолет стоимостью почти 30 миллионов долларов

 

Coachbuild Rolls-Royce Rolls-Royce Boat Tail
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