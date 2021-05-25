Росстандарт проинформировал о проведении новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будет отправлено более 7 тыс. автомобилей марки Subaru.

В РФ из-за проблем с подвеской отзывают свыше 7 тысяч автомобилей Subaru, выпущенных в период с 2017 по 2019 годы. Отзывными стали модели XV и Forester.

В 7 248 кроссоверах марки есть вероятность ослабевания болтов кронштейна заднего стабилизатора, из-за чего автомобилисты могут заметить подозрительный шум.

Если игнорировать проблему, то в конечном итоге кронштейн может начать свободно двигаться во время движения.

Как уточняется в сообщении ведомства: » В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник».

В рамках отзыва владельцам машин проведут проверки и при необходимости затяжку до необходимого момента болтов. Все работы будут осуществляться бесплатно.