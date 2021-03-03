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Subaru начала продажи обновленного кроссовера Subaru XV 2021 на рынке РФ

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Российский офис компании Subaru сообщил о старте приема предварительных заказов на обновленную версию кроссовера.
Модель стала доступна для заказа в трех комплектациях по цене от 2 459 000 рублей. В самой дорогой версии автомобили обойдется в 2 629 900 рублей.

Subaru начала продажи обновленного кроссовера Subaru XV на рынке РФ с изменений внешностью, где появился новый передний бампер, колесные диски иного дизайна, а цветовая гамма пополнилась новым цветом.

Subaru начала продажи обновленного кроссовера Subaru XV 2021 на рынке РФ

Речь идет о новой расцветке «Плазменно-желтый перламутр» (Plasma Yellow Pearl). Кроме этого, у кроссовера, созданного на платформе Subaru Global Platform (SGP), появилась доработанная подвеска.

После обновления все кроссоверы Subaru XV 2021 модельного года не зависимо от комплектации будут оснащены пакетом безопасности EyeSight Safety Plus, в котором предлагаюь адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему помощи при смене полосы движения, а также систему предаварийного управления акселератором удержания в полосе, оценки усталости водителя и предупреждения о начале движения идущего впереди авто.

Subaru начала продажи обновленного кроссовера Subaru XV 2021 на рынке РФ

Также отметили в компании появление дополнительной камеры переднего обзора, автоматическую блокировку дверей, а также сиденья водителя и положения зеркал с памятью.

Что касается моторной гаммы, то тут изменений не произошло и кроссовер все также доступен с 1,6 и 2,0-литровыми ДВС, пару которым составляет вариатор и полноприводная система Subaru Symmetrical AWD.

Subaru начала продажи обновленного кроссовера Subaru XV 2021 на рынке РФ

subaru Subaru XV
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